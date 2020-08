Homem é encontrado morto em cobertura na Barra e moradores acionam a polícia

Um homem foi encontrado morto dentro do próprio apartamento nesta quarta-feira (12), numa cobertura do Condomínio Edifício Terra do Sol, na região entre os bairros da Barra e Graça. De acordo com a Polícia Civil, familiares e vizinhos acionaram a delegacia ao encontrar a vítima. O corpo estava em estado de decomposição e, a princípio, não foi possível determinar a causa da morte, mas não foram identificados sinais de violência no levantamento inicial.

Os parentes e vizinhos estiveram presentes no momento da perícia e não relataram furto de objetos pertencentes ao homem. A vítima não teve o nome revelado. Uma fonte ligada ao caso informou ao CORREIO que há suspeita de que possa ter ocorrido um crime no local, já que no último sábado a vítima, que seria um homem gay, se encontrou com dois rapazes. A dupla teria deixado o apartamento com uma mala e não retornou.

O caso será investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Se for constatada a possibilidade de morte natural, a investigação irá para a delegacia territorial da área. Ainda segundo a Polícia Civil, somente o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderá determinar o que houve. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender esta ocorrência.