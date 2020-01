Homem é executado com seis tiros em semáforo no Vale dos Barris

Um homem morreu após ser atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (30), por volta de 10h20, na sinaleira próximo à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) dos Barris. A vítima foi encontrada sem os documentos e ainda não há identificação.

No local, ambulantes que testemunharam o crime evitam falar sobre o assunto - confirmam, no entanto, se tratar de um vendedor da região, conhecido como Gordo e que trabalhava comercializando água na região do Campo Grande.

"Na hora dos tiros, ninguém ficou perto, correu todo mundo. Graças a Deus não acertou ninguém. Quem vai ficar perto de tiro? Foi tiro que só a zorra", contou um ambulante que presenciou o crime. Ainda de acordo com a testemunha, os tiros foram efetuados por um atirador que estava em um veículo GM Prisma, de cor prata. Todos os disparos atingiram a vítima pelas costas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e viaturas da Polícia Militar estão no local e aguardam a remoção do corpo.





