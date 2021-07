Homem é morto a tiros em Camaçari; RMS tem 8 homicídios no fim de semana

Um homem identificado como Fernando Ferreira Araújo, de 34 anos, foi morto a tiros em um via pública no bairro Gleba E, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.



O crime ocorreu na rua Caminho E, por volta de 00h30 deste domingo (4). De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Fernando foi encontrado por policiais militares.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não há informações sobre autoria e motivação do crime, que será investigado pela Delegacia de Homicídios.



Ainda segundo a SSP, até as 17h30 deste domingo, outros sete homicídios foram registrados na RMS desde a meia noite de sábado (3). Um deles foi registrado próximo ao Tribunal de Justiça da Bahia, na Rua da Bica, via que liga o Centro Administrativo da Bahia (CAB) ao bairro de Sussuarana. O crime ocorreu por volta de 21h de sábado. A vítima não foi identificada.



A SSP afirmou não ter detalhes sobre as outras cinco vítimas do final de semana. Ricardo Oliveira dos Santos, de 28 anos, morreu na Rua São Domingos, no bairro de Pau da Lima. enquanto Valdinei da Silva Santos, de 29 anos, estava internado em um hospital de Cajazeiras desde o dia 5 de junho, quando vítima de disparo de arma de fogo.



Ainda segundo a SSP, outra vítima foi identificada como Ary Goes de Souza, de 67 anos, morreu neste sábado na rua principal do Nordeste de Amaralina, enquanto outras três vítimas do sexo masculino não foram identificadas. Um dos crimes foi registrado no bairro do Itaigara, em Salvador, enquanto outros dois na cidade de Simões Filho, na RMS, um na rua Rio Doce, por volta de 8h de sábado, e outro na Avenida Engenheiro Walter Aragão, também no sábado, às 2h.