Homem é morto em confronto com a PM e 50 kg de maconha são apreendidos em Salvador

Um homem foi morto após entrar em confronto com a polícia, nesta quarta-feira (9), em Salvador. O suspeito e outros três homens transportavam 50 kg de maconha em um carro quando foram abordados pela PM na BA 526, sentido aeroporto.



Conforme detalhou o subcomandante da Rondesp, capitão Roberto Bonfim, a ocorrência iniciou após os PMs suspeitarem do nervosismo dos homens.



“Nós demos o sinal sonoro para que eles pudessem parar o veículo, mas eles aceleraram e tentaram fugir. A perseguição aconteceu até Cassange onde, em uma rua, eles desceram do carro atirando em nossa guarnição”, disse.



Houve revide e, cessada a troca de tiros, os PMs perceberam que um dos homens estava ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Menandro de Faria, mas não resistiu. Os outros três comparsas conseguiram escapar por uma região de mata de difícil acesso.



Durante as buscas no veículo os policiais encontraram os tabletes de maconha e um revólver calibre 38, além de R$ 185 e diversos cartões magnéticos. Todo o material foi apresentado na Corregedoria da Polícia Militar.