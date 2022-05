Homem é morto em troca de tiros com a PM no bairro da Liberdade

Um homem foi morto durante um confronto com policiais militares no bairro da Liberdade, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (09).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 15h10, equipes da Rondesp-BTS faziam ronda na Rua São José quando foram recebidas por vários disparos de arma de fogo de um grupo armado.

Os policiais militares adentraram na localidade atrás dos suspeitos, houve troca de tiros e um homem, que não foi identificado, foi encontrado caído no chão.

De acordo coma PM, o suspeito foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, onde foi constatado o óbito.

Com o homem, foram apreendidos 56 trouxas de maconha, 80 pinos de cocaína, 01 celular, 01 carteira com documentos e uma pistola 380 com dois carregadores.