Homem é perseguido por motociclista e morto a tiros em Feira de Santana

A Polícia Civil investiga a morte de Ivanei Santa Clara do Rosário, de 36 anos, atingido por vários disparos de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (4), em Feira de Santana.

De acordo com testemunhas, o homem estava sendo perseguido pelo autor dos tiros, que estava em uma motocicleta. A vítima estava dentro do próprio carro, no bairro da Pampalona, quando foi assassinado.

O celular e o carro de Ivanei foram localizados e encaminhados à perícia.

Foram expedidas as guias periciais e agendada oitivas de testemunhas, para auxiliar na identificação do suspeito e motivação do crime.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana é responsável pela investigação.