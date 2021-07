Homem é picado por cobra após tentar beijar animal na boca em Cruz das Almas

As histórias infantis contam que um sapo, ao ser beijado na boca, transforma-se em príncipe. E as cobras? Um morador de Cruz das Almas, interior da Bahia, tentou descobrir qual transfiguração ocorreria, mas o resultado passou longe de ser um conto de fadas: ele foi picado na boca.

De acordo com o G1, um homem identificado como "Tuca Seco" precisou ser atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele, inclusive, chegou no local com a cobra na mão para mostrar qual espécie o picou. O caso aconteceu na última segunda-feira (19).

A Superintendente de Atenção à Saúde do município, Kaliane Ferreira, informou que o homem foi atendido pela equipe da unidade de saúde, onde recebeu toda assistência. Ele passa bem e teve alta logo após o atendimento.

Já a cobra foi capturada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e colocada de volta na natureza.