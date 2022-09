Homem é preso acusado de abusar sexualmente de recenseadora no Paraná

Um homem de 29 anos foi preso na cidade de Marumbi, no Paraná, acusado de abusar sexualmente de uma recenseadora do IBGE, uma jovem de 22 anos.

A mulher contou à polícia que estava trabalhando fazendo a entrevista do censo quando o homem a beijou à força. Ele jogou a recenseadora na cama e passou as mãos nela. Ela conseguiu escapar dele e chamou a polícia.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar. Na delegacia, ele disse que o beijo entre os dois foi consensual, segundo a TV Globo.

As entrevistas do censo começaram em 1º de agosto e até agora mais de 2,8 milhões de pessoas já foram ouvidas no Paraná.