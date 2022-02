Homem é preso ao ser flagrado conduzindo carro clonado comprado na Feira do Rato

Um homem que trafegava no km 614 da BR 324, em Salvador, e o carona foram detidos e conduzidos para a Central de Flagrantes, após policiais rodoviários federais constatarem que o veículo que eles usavam era clonado. O flagrante ocorreu por volta das 22h30 da última quarta-feira (23). Ao ser abordado, o condutor informou aos policiais que comprou o veículo na ‘Feira do Rato’ e pagou bem abaixo do preço de mercado. Ele pagou R$ 26 mil em um veículo que vale praticamente o dobro, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em nota, a PRF informou que uma equipe realizava fiscalização ostensiva quando visualizou um veículo suspeito nas imediações da entrada do bairro da Valéria e resolveu fazer a abordagem para checar a regularidade documental. Ao vistoriarem os sinais identificadores, como chassi e número do motor, perceberam que se tratava de um veículo roubado, cujas placas foram substituídas por outras com caracteres de um veículo semelhante. Esta prática transformou o veículo roubado em um clone de outro veículo sem queixa criminal.

A PRF orienta a população a redobrar a cautela ao realizar compra e venda de veículos através das redes sociais, principalmente quando o preço anunciado está abaixo do preço de tabela. Pagar mais barato em veículos com dívidas pode sujeitar a pessoa a complicações criminais. Havendo dúvidas quanto à procedência, procure uma vistoria cautelar. O veículo foi apreendido e levado juntamente com o motorista e o carona para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.