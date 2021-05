Homem é preso ao tentar arremessar celulares no presídio da Mata Escura

O Batalhão de Guardas da Polícia Militar prendeu um homem que tentava arremessar celular e drogas para o interior do Presídio Salvador, na tarde desta quarta-feira (19). Após perceberem uma movimentação nas proximidades da Guarita II do Complexo Penitenciário de Mata Escura, policiais entraram na área de mata, e encontraram três mochilas com 15 celulares e maconha, dividida em 42 embalagens de formato oval.



A PM seguiu o patrulhamento na área e encontrou, nas proximidades do presídio, um homem com uma pistola calibre 9mm, um carregador e munições. De acordo com a PM, ele pretendia arremessar a droga e os celulares para o interior do Presídio. Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado para a 11ª Delegacia Territorial (DT) de Tancredo Neves.