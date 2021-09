Homem é preso após atrair criança de 4 anos com doce e estuprá-la

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (2) acusado de pedofilia em Camaçari. Ele é acusado de ter usado um doce para atrair uma criança de 4 anos e, depois, estuprá-la.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso momentos após cometer o crime, que aconteceu no bairro Santa Maria. “O acusado era vizinho da vítima. A criança saiu para ir à casa da avó, que ficava próxima, quando o pedófilo ofereceu um doce a ela. A menina entrou na casa e foi abusada sexualmente”, disse a titular da 18ª Delegacia de Camaçari, delegada Thais Siqueira do Rosário.

De acordo com a investigação, o homem ainda ameaçou a criança de morte caso ela contasse o ocorrido. “A mãe rapidamente percebeu, quando foi dar banho na criança, e acionou a polícia. Prendemos ele em flagrante por estupro de vulnerável”, explicou.

A criança passará por perícia médica e o autor do crime foi encaminhado para a delegacia, onde segue à disposição do Poder Judiciário.