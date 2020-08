Homem é preso após empurrar ex-companheira e enteada de escada em Plataforma

Um homem foi preso preventivamente no bairro de Plataforma, em Salvador, depois de agredir a ex-companheira e a enteada, uma menina de 12 anos, empurrando-as de uma escada. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi) na última terça-feira (18).

De acordo com a titular da Deam de Periperi, delegada Lidiane Fracari, houve uma confusão e a ex-mulher, o atual companheiro dela, a filha e o agressor ficaram feridos.

“Ele agrediu as vítimas com socos e uma vassoura, foi golpeado com uma faca pela enteada e entrou em vias de fato com o atual companheiro da ex-mulher. Todos ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde”, detalhou.