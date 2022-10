Homem é preso após filmar jovem em banheiro de shopping no Caminho das Árvores

Um homem foi preso, por volta do meio-dia deste sábado (29), depois de ter sido denunciado por uma estudante que o acusa de tê-la filmado dentro do banheiro feminino de um shopping, no Caminho das Árvores, em Salvador.

Segundo testemunhas relataram à TV Bahia, a estudante de um cursinho pré-vestibular foi ao banheiro, que fica na área comercial do edifício Iguatemi Business & Flat. Ela foi seguida por um homem, que tentou filmá-la por cima da cabine do banheiro utilizando um celular.

Ao ser flagrado, a jovem gritou, e o homem fugiu correndo. O suspeito foi rendido por garis, que limpavam a rua do lado de fora do shopping, e por seguranças do Edf. Capemi, que fica ao lado.

Policiais militares foram enviados ao local, onde o homem foi detido. Abalada, a jovem que denunciou o crime não quis dar entrevista.

Se for denunciado, o homem poderá responder pelo artigo 216-B do Código Penal Brasileiro, que trata sobre produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes.

Segurança de metrô filmou jovem em banheiro

Um segurança do metrô filmou a estudante Aila Brito, de 20 anos, enquanto ela usava um dos banheiros da estação de metrô Bom Juá, em Salvador. Ele foi demitido por justa causa. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (17), quando a jovem voltava da faculdade para casa. O suspeito chegou a confessar o crime para a vítima e pediu que ela não fizesse uma denúncia.

Aila disse que estava usando o banheiro e que teve a sensação de que estava sendo observada. Ao se virar para trás, ela quando viu, em uma janela, um celular preto na mão de alguém. Assustada, ela pediu ajuda ao pai que a esperava para ir para casa. Eles fizeram barulho para chamar atenção dos seguranças. Ela contou que não imaginava que o crime tinha sido cometido por um deles.

Sem ser atendida, ela foi tentar descobrir onde a janela estava e percebeu que ela dá acesso a um banheiro masculino que estaria desativado. Desse lugar, é possível ver o banheiro feminino, onde Aila estava.

Aila e o pai foram até a administração para pedir as imagens das câmeras de monitoramento e, segundo eles, um dos seguranças confessou que fez o vídeo. "Foi muito chocante, está sendo muito chocante pra gente. Ele mostrou o vídeo que fez, mostrou que filmou a calcinha dela", disse João, em entrevista à TV Bahia.

João contou ainda que os seguranças pediram que a estudante apagasse as imagens que tinha feito. "Ele pediu desculpas, disse que é pai de família, que trabalha no metrô há 8 anos. Disse que nunca tinha feito aquilo, que foi a primeira vez. Mas nada disso justifica", afirmou João.

Após o caso, eles chamaram a polícia. Em nota, a Polícia Civil contou que um homem de 28 anos foi conduzido para a Central de Flagrantes, na noite de segunda-feira (17), por uma equipe da 23ª CIPM.

Após a denúncia de Aila Brito, outras mulheres que utilizam o metrô relataram ao CORREIO situações similares, que demostram a sensação de insegurança dentro do transporte. Por conta disso, a CCR Metrô Bahia disse que iniciaria uma nova campanha de combate ao assédio dentro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas com a divulgação do canal para denúncia em casos de assédio. Em nota, a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema de metrô na capital baiana, pediu desculpas à estudante.