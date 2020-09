Homem é preso após matar a ex-companheira em Guanambi

Um homem acusado de feminicídio teve o mandado de prisão preventiva cumprido por policiais da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi), no domingo (6), um dia após cometer o crime.

De acordo com o coordenador da 22ª Coorpin, delegado Clécio Magalhães, o suspeito tentou justificar o feminicídio. “Ele também não aceitava o fim do relacionamento e agrediu a vítima com uma barra de ferro. Logo após o fato, na noite de sábado (4), nós iniciamos as investigações, em seguida solicitamos a sua prisão à Justiça”, detalhou.

O autor se apresentou na companhia de uma advogada e após passar por exames de lesões corporais será encaminhado para o sistema prisional.