Homem é preso com 2 kg de cocaína no Aeroporto de Salvador

(Foto: Divulgação/PF)

Um homem de 25 anos que tentava embarcar em voo com destino a Portugal transportando na mala cerca de 2 kg de cocaína foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta segunda-feira (27), pela Polícia Federal (PF).

De acorco com a PF, a droga estava escondida no forro da mala. Essa é a segunda apreensão no aeroporto de Salvador em menos de uma semana.

O homem, que não teve sua identidade divulgada, irá responder por crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e multa e estão a disposição da Justiça Federal.