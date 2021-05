Homem é preso com metralhadora e maconha avaliada em R$ 50 mil

Equipes do Núcleo de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Rondesp BTS prenderam um homem e apreenderam uma submetralhadora e 50 mil reais em maconha, no bairro de Massaranduba, em Salvador. O caso ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (20). De acordo com a SSP, a droga é de alta qualidade.



Policiais receberam uma denúncia anônima de que haviam homens armados no bairro. Após o cerco, um criminoso foi preso com as drogas em uma sacola. O homem teria informado que guardava uma armas e mais entorpecentes, em um imóvel, no mesmo bairro.



No local, as equipes encontraram uma submetralhadora calibre 9mm, carregador, munições, tabletes de maconha, 258 porções da mesma erva, pinos com cocaína e alguns vazios, além de balanças e celulares.



A maconha foi encontrada em uma embalagem diferenciada de acrílico. O traficante de 21 anos, que não teve a identidade divulgada, já tem passagem pela polícia por comércio ilegal de entorpecentes. Ele informou que comercializava cada porção da droga por R$ 20. Em depoimento na sede do DHPP, o homem relatou ter usado a submetralhadora em confrontos com traficantes rivais.

Maconha encontrada no local indicado pelo acusado é avaliada em R$ 50 mil

Após exames e conclusão do depoimento, o acusado ficará à disposição da Justiça.