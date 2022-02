Homem é preso duas vezes com carros roubados em intervalo de sete horas

Um homem foi preso duas vezes, no intervalo de sete horas, na última segunda-feira (14), em Salvador, depois de ser flagrado com dois veículos roubados pela Operação Apolo da Polícia Militar. A primeira ação aconteceu no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, logo após a unidade receber informação sobre um carro modelo Fiorino roubado, em uma oficina.

"As guarnições foram averiguar a denúncia e lá o indivíduo se apresentou como proprietário do carro. Durante consulta, os militares confirmaram que a placa era clonada e a original possuía restrição de roubo", explicou o comandante da Operação Apolo, major Carlos Emiliano. O criminoso foi apresentado, na Delegacia Territorial (DT) de Itinga, onde foi autuado por receptação. Após pagamento de fiança, ele foi liberado.

Por volta das 15h30, outra equipe da unidade especializada realizava rondas na Avenida São Rafael, em Salvador, quando percebeu um homem aparentando nervosismo, em um veículo modelo Ônix. O carro foi interceptado e durante a abordagem e checagem de documentos, os militares confirmaram que o veículo era roubado. Para surpresa da guarnição, após colocar o nome do condutor no sistema de ocorrências, constatou-se que o indivíduo era o mesmo preso pela manhã, em Itinga.

O criminoso foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e autuado novamente pelo crime de receptação. Ele está à disposição da Justiça.