Homem é preso duas vezes em uma semana por furtos a bancos em Feira de Santana

Equipes da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem suspeito de invadir uma agência do Banco do Brasil, em Feira de Santana, na madrugada desta quinta-feira (4), para cometer furtos. Essa foi a segunda vez que ele é detido nesta semana. O primeiro caso ocorreu no domingo (1), quando o criminoso invadiu uma agência do Bradesco.



Após o primeiro flagrante, o homem foi encaminhado à Delegacia, mas foi liberado por que a vítima preferiu não seguir com o processo. No flagrante desta quinta, o Banco do Brasil ofereceu imagens das câmeras de segurança para ajudar na investigação. O suspeito permanece custodiado na Central de Flagrantes de Feira de Santana, aguardando determinação da Justiça. Segundo a PM, ele também possui outras passagens por furto.



Ainda de acordo com a Polícia, ele tem problemas com entorpecentes e busca nas agências objetos que possam ser trocados por drogas.