Homem é preso durante consulta médica em Santo Antônio de Jesus

Um homem foi preso durante uma consulta médica no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, por roubo.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado na unidade de saúde e foi preso após o atendimento médico. À disposição do Poder Judiciário, o suspeito é acusado de roubar utilizando arma de fogo na cidade.

Ele foi preso na sexta-feira (130, por investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coopin), com o apoio de uma equipe da 1ª Delegacia Territorial (DT), de Santo Antônio de Jesus.



Outro crime

Pouco depois da ação, a polícia encontrou ainda um carro que teria sido usado por um outro suspeito durante uma tentativa de roubo, na quinta-feira (12). O crime ocorreu no povoado de Cruzeiro de Laje, mas o veículo foi encontrado estacionado no centro de Santo Antônio de Jesus.

A localização do automóvel foi possível após denúncia encaminhada ao Setor de Investigação (SI) da 4ª Coorpin/SAJ. O carro, que estava com vestígios de sangue, vai passar por perícia. O suspeito já foi identificado e está sendo procurado.