Homem é preso em flagrante ao tentar retirar notas falsas dos Correios

Logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), um homem foi preso em flagrante após tentar retirar na agência dos Correios do município de Macaúbas, nordeste do estado, mais de mil reais em notas falsas.

A Polícia Federal conseguiu rastrear o pacote e, equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) do 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cipm/Macaúbas) chegaram até o material e o homem foi flagrado na agência.

(Foto: Divulgação / SSP)

“Um agente da PF entrou em contato e informou que o pacote chegaria pelos correios e que eles tinham o código de rastreio do pacote”, explicou o capitão Fabiano de Matos Lemos, comandante da 4ª CiIPM/Macaúbas.

Depois da prisão em flagrante, o suspeito foi apresentado à Delegacia de Macaúbas, junto com as notas falsas apreendidas, além de motocicleta CG Titan e um celular. Na delegacia, ele confirmou que o material era falso e que conseguiu através de um grupo no WhatsApp. O homem vai aguardar a audiência de custódia.