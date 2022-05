Homem é preso em flagrante após agredir ex-companheira na frente do filho

Um agressor foi preso em flagrante por equipes da 57ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Santo Estevão), na cidade de Antônio Cardoso, no Centro-Norte Baiano, no domingo (8). Os militares chegaram até o homem, após a vítima informar onde ele estava.



De acordo com o comandante da unidade, major Jânio Martins Marques da Silva, uma equipe do 3º pelotão que atende a cidade recebeu informações da ex-companheira do agressor.



“A mulher informou que no momento da agressão, segurava o filho no colo. Ela detalhou que o homem jogou o carro sobre a moto e que depois lhe agrediu com socos”, contou o comandante.



Depois de capturado, o agressor foi conduzido para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana.