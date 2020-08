Homem é preso em Maraú por estuprar a própria filha de 13 anos

Um homem foi preso por policiais da Delegacia de Maraú, no Sul da Bahia, acusado de estuprar a própria filha, de 13 anos. Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta terça-feira (11).

No momento da prisão, o homem, que não teve a identidade revelada, realizava um serviço em uma fazenda, na zona rural.

Conforme as investigações, os abusos ocorreram nos últimos três anos. Segundo a titular da Delegacia de Maraú, delegada Andréia Oliveira, os crimes foram descobertos pela mãe da vítima.

“Ela desconfiou do comportamento do pai com a filha e levou a garota até um posto de saúde, onde a adolescente relatou os abusos, para uma psicóloga”, detalhou.