Homem é preso enquanto esperava esposa detida em delegacia na Bahia

Um homem foi preso nesta quinta-feira (17), quando esperava a esposa, que estava custodiada na sede da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e sua esposa havia sido presa em flagrante no dia anterior, por tráfico de drogas, no município de Itabela.

“Identificamos um veículo parado por horas nas proximidades da delegacia. Na abordagem, encontramos o homem. Ao verificar o mandado em aberto, demos a voz de prisão. Ele aguardava o advogado falar com sua esposa e acabou preso também”, explicou o coordenador da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno.

O homem e a mulher foram ouvidos na unidade e seguem custodiados na unidade policial à disposição do Poder Judiciário.