Homem é preso na Bahia após ser flagrado com 514kg de maconha em Hilux roubada

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso após ser flagrado em uma Hilux SW4 na noite de segunda-feira (17) com 514 quilos de maconha. O flagrante ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101. Em nota, a PRF informou que os policiais fiscalizavam a rodovia e nas imediações do trevo que dá acesso a Itagimirim, visualizaram o veículo com a traseira muito baixa, indicando que estaria carregado com muito peso.

A equipe então tentou se aproximar do veículo, mas o condutor tentou evadir da abordagem, empreendendo fuga em alta velocidade, contudo foi alcançado no km 692 da BR 101, trecho do município de Eunápolis, com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PM), após capotar o veículo. Um segundo suspeito que seguia como carona, disparou contra os policiais e adentrou uma vicinal, busca estão sendo realizadas para localizá-lo.

Após conter o motorista infrator, os policiais verificaram o veículo e encontraram diversos tabletes de maconha no seu interior. Além disso, foi identificado que a Hilux utilizada transitava com placas clonadas e, o veículo original possuía ocorrência de furto datada em 17/ de setembro de 2021, na cidade de Três Corações (MG).

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado juntamente com a droga e o veículo recuperado para Delegacia de Polícia Judiciária local, onde serão adotadas as medidas cabíveis.