Homem é preso na BR-324 com carro furtado vendido em 'oferta' on-line

Um homem que comprou por R$ 35 mil um carro furtado foi preso na sexta-feira (19) na BR-324, em Capim Grosso, no norte da Bahia. O valor de mercado do carro é o dobro do que foi pago, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista da caminhonete Saveiro Cross foi parado em fiscalização de rotina no KM 352 da rodovia. Ao consultar os sistemas, os policiais confirmaram que o veículo tinha placas clonadas e um registro de furto desde 2019, em ocorrência na cidade de Ilhéus.

Outros sinais de identificação também haviam sido adulterados, segundo notaram os agentes na fiscalização.

O motorista, um homem de 57 anos, contou que comprou a caminhonete em um site da internet há 3 anos por R$ 35 mil. A tabela Fipe mostra que o valor do veículo é de cerca de R$ 72 mil.

O homem foi preso e levado para a delegacia de Jacobina e poderá responder por receptação de veículo roubado.