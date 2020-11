Homem é preso pela PRF transportando arsenal em ônibus em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta segunda-feira (23), dois fuzis calibre 556 e 23 pistolas calibre 9mm durante fiscalização na BR-116, em Vitória da Conquista, no sul do estado. O arsenal estava sendo transportado por um homem, de 32 anos, que seguia viagem em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Serrinha, na Bahia.

Durante a abordagem, após verificação do compartimento de bagagens, os policiais rodoviários iniciaram a fiscalização dos passageiros, quando foi encontrado, dentro de duas malas, dois fuzis desmontados, embrulhados junto com seis carregadores, cada um com capacidade para 30 munições 556. O armamento é de fabricação norte americana.

Os dois fuzis calibre 556 são de fabricação norte americana (Foto: Divulgação PRF)

As 23 pistolas estavam envoltas em sacos de lixo e fitas adesivas, acompanhadas de 27 carregadores com prolongador, cada um com capacidade para pelo menos 21 munições. Além disso, 43 carregadores convencionais, com capacidade para 19 munições, também foram encontrados. As armas foram produzidas na Croácia.

O homem embarcou em Vitória da Conquista e contou que ia até Nova Soure (Foto: Divulgação PRF)

O passageiro que transportava o arsenal embarcou na cidade de Vitória da Conquista e disse que tinha como destino final a cidade de Nova Soure, também no estado.

Em consulta aos sistemas da PRF, os policiais descobriram ainda um mandado de prisão em aberto contra o suspeito em virtude de não pagamento de pensão alimentícia.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a polícia judiciária de Vitória da Conquista.