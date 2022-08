Homem é preso por andar armado com faca no Shopping Barra

Um homem foi preso nas imediações do Shopping Barra, após pessoas denunciarem que ele estava dentro do centro de compras com uma faca em mãos. O caso aconteceu neste sábado (13).

De acordo com informações da Polícia Militar, durante a manhã, os própris seguranças do centro de compras pediram para que uma equipe fosse até o local porque um homem estava no shopping portando uma faca. Policiais da 11ª Companhia Independente da PM foram até o local e prenderam o homem, que já possuía um mandado de prisão em aberto.

O homem e a faca foram apresentados na sede do Serviço de Investigação, Busca e Captura da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), no bairro do Politeama.

Procurado, o Shopping Barra informou que a prisão do suspeito ocorreu fora do empreendimento, junto a um módulo da Polícia Militar, na Avenida Centenário.