Homem é preso por estuprar e engravidar enteada com transtornos mentais na Bahia

Um homem, de 55 anos, foi preso na quinta-feira (3), no município de Monte Santo, nordeste da Bahia, suspeito de estuprar e engravidar a enteada. Segundo a Polícia Civil, a vítima sofre de transtornos mentais.

Equipes da Delegacia Territorial (DT) do município cumpriram o mandado de prisão preventiva após confirmação da paternidade da criança.

“Iniciamos a investigação em 2021. Oitivas foram realizadas e o material genético coletado”, informou o titular da unidade policial, delegado Elysio Araújo Ramos, destacando a importância do trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Euclides da Cunha na elucidação do caso.

O homem está à disposição da Justiça e será encaminhado para o sistema prisional. A vítima será assistida pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), daquele município.