Homem é preso por estuprar enteada de 12 anos; abusos ocorreram por seis anos

Apontado como autor de estupros de vulnerável contra a enteada, de 12 anos, um homem que não teve a identidade divulgada teve o mandado de prisão preventiva cumprido por policiais da Delegacia de Salinas da Margarida, na terça-feira (14). Denúncias de familiares da vítima levaram os policiais ao suspeito, que foi preso no distrito de Encarnação de Salinas.

De acordo com o titular da unidade, delegado Gil Felix, os abusos eram recorrentes. “Os crimes ocorreram por diversas vezes, durante os seis anos de convivência do autor com a mãe da vítima, período em que todos moravam juntos”, pontuou.

O homem será encaminhado para o sistema prisional. A criança foi submetida a exames periciais e os laudos complementarão as investigações. “O Conselho Tutelar, da cidade, acompanha o caso e a criança passará por atendimentos psicológicos. A denúncia é fundamental para que possamos coibir estes crimes”, detalhou.