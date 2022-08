Homem é preso por estuprar mulher e usar vídeos para continuar a ameaçá-la

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro na manhã desta quinta-feira (25) em Santo Amaro, no Recôncavo baiano. Segundo a polícia, a vítima informou que estava sofrendo ameaças do suspeito, que afirmava ter vídeos íntimos dela após tê-la estuprado e dizia que iria divulgar as imagens caso ela não fizesse sexo com ele.

“As ameaças começaram há uma semana. Hoje a vítima compareceu novamente à delegacia informando que, após novas intimidações sobre ter suas fotos divulgadas nas redes sociais, foi obrigada pelo investigado a se encontrar com ele em uma pousada no Centro de Santo Amaro”, disse o chefe da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), delegado Rafael Almeida.

Equipes da delegacia fizeram uma campana perto do local e conseguiram flagrar o criminoso, que foi preso. Ele foi autuado por tentativa de estupro, como descreve o artigo 213 do Código Penal, que fala em constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

A mulher contou à polícia em depoimento que foi estuprada pelo acusado na segunda (22), quando registrou a primeira queixa. Com isso, além da prisão em flagrante pela tentativa, ele também deve responder por estupro consumado.

“Este foi um brilhante trabalho da nossa equipe, que conseguiu capturar em flagrante esse homem e tirar de posse dele o material com que ele vinha ameaçando a mulher”, acrescenta o delegado.

O acusado vai passar por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e ficará à disposição da Justiça.