Homem é preso por estuprar sobrinha da esposa em Vitória da Conquista

Um homem, 37 anos, acusado de violência sexual mediante ameaça da sobrinha, de 14 anos, foi preso nesta quarta-feira (22), por policiais do Núcleo da Criança e do Adolescente da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coopin) de Vitória da Conquista. A menina sofria assédio desde os 7 anos.

“A adolescente é sobrinha da esposa do agressor. A menina relata que toda vez que ia visitar a tia era assediada pelo esposo dela, até que nesta vez foi estuprada”, explica a coordenadora do Núcleo da Criança e do Adolescente, delegada Rosilene Correia.

Após a violência sexual. a menina desenvolveu quadro de automutilação e ideações suicidas. “A mãe dela insistiu em saber o porquê de a menina estava tão triste, e ela acabou relatando o estupro sofrido. A mãe nos procurou e solicitamos mandado de prisão preventiva, que foi deferido e cumprido”, relatou a delegada.

O preso também possui passagens por violência doméstica. Foram requeridas medidas protetivas de urgência para a adolescente. Ela também foi encaminhada para o atendimento psicossocial. O homem será encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.