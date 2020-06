Homem é preso por feminicídio logo após o crime, em Boa Vista de São Caetano

Um homem suspeito de matar a companheira, Lucidalva Maria Barbosa, 42 anos, foi preso na noite de domingo (7), no bairro de Boa Vista do São Caetano, em Salvador. Ele usou uma faca para golpeá-la no peito e foi preso momentos depois do crime.

O agressor, que nao teve o nome divulgado, foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. Ele vai responder por feminicídio - quando a vítima é morta pelo fato de ser mulher.

Uma equipe da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) localizou o suspeito próximo à residência do casal, onde o crime ocorreu. A faca utilizada na ação foi apreendida e encaminhada à perícia.

Lucidalva chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida. O homem foi autuado em flagrante por feminicidio e vai passar por audiência de custódia. O casal já possuía um histórico de agressão, segundo informou a Polícia Civil.