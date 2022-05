Homem é preso por matar vizinho a pauladas após discussão por som alto na Bahia

Um homem de 42 anos foi preso, nesta terça-feira (17), suspeito de matar o vizinho em Alagoinhas, no nordeste da Bahia, após uma discussão por conta do volume alto de um aparelho de som.

O equipamento de som tocava no bar de Osvaldo Carlos dos Santos, que se recusou a abaixar o volume quando solicitado pelo pai do autor do crime, o que gerou um desentendimento entre eles.

"Insatisfeito com o ocorrido, o suspeito também discutiu com o comerciante e o agrediu com um pedaço de madeira", informou o coordenador da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Alagoinhas.

A vítima foi agredida no dia 21 de novembro do ano passado, na Rua Dantas Bião, onde moravam. Ele foi socorrido para um hospital da região, permanecendo internado até o dia 9 de dezembro, quando morreu.

Investigadores 1ª Delegacia Territorial (DT) de Alagoinhas cumpriram o mandado de prisão preventiva nesta terça, na Rua Filadelfo Neves.