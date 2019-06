Homem é preso por tomar banho nu e se depilar no quintal de casa

Um homem foi preso após tomar banho e se depilar no quintal de casa, que não possui um muro, na cidade de Denise, interior do Mato Grosso. O caso foi nesta quarta-feira (19).

A Polícia Militar foi chamada pelos vizinhos do funcionário público Gelso Castro Salustiano da Silva, que afirmaram que o homem fica nu no local constantemente, inclusive na frente de crianças.

De acordo com o G1, uma das vizinhas que o acusaram disse que foi ameaçada por Gelso, que teria dito que se ela chamasse a polícia, ele iria “acertar as contas” com ela após deixar a cadeia.

Após a denúncia dos vizinhos, os policiais saíram em busca do suspeito, que foi localizado no trabalho e confessou que gosta de ficar nu no quintal sem muros e que ameaçou a vizinha.