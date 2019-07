Homem é preso por torturar ex-namorada e fazê-la comer fezes de cachorro

Um homem foi preso nesta terça-feira na cidade de Ananindeua, no Pará, acusado e torturar e ameaçar a sua ex-namorada. De acordo com o Ministério Público do Pará (MPPA), Márcio Cruz, 19, manteve em cárcere a jovem por 5 horas e neste período raspou o seu cabelo e a obrigou a comer fezes de animais.

De acordo com a vítima, o que motivou as agreções foi a insatisfação do acusado com o fim do relacionamento. Após raspar a cabeça da jovem, Márcio escreveu, com uma faca, um "M" em sua cabeça, simbolizando o seu nome.

O crime ocorreu no último dia 23, quando Márcio Cruz convidou a vítima para almoçar em sua residência. Chegando lá, o homem estava sozinho e mandou a vítima entrar. Na entrada, ele disse: “eu te avisei que o fim era triste”.

Na sequência, começou a agredir a ex-namorada com uma barra de ferro. Em seguida, segurando uma faca para que não fugisse, raspou sua cabeça com uma navalha, cortando a região supraciliar esquerda e ocasionando múltiplos ferimentos na região do couro cabeludo.

Ainda com a faca, Márcio cortou superficialmente o rosto da vítima no formato da letra “M” em sua testa, jogou sabão em seus olhos, urinou em sua boca, fez a mulher comer fezes de cachorro, jogou água sanitária em seu rosto e gravou um vídeo após realizar as lesões. O vídeo foi enviado aos familiares da mulher agredida.

O acusado também gravou mensagens de áudio ameaçando a ex-namorada. Em alguns trechos, Márcio diz que “eu só não te matei mesmo, vagabund*, porque tua vida vale menos que merd* e minha liberdade, sua rata”.

As agressões só acabaram após a vítima conseguir fugir pela janela. Márcio Cruz é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas e de ser integrante de uma organização criminosa.