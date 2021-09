Homem é preso por violência doméstica; mulher diz que agressões duraram 30 anos

Um homem que ameaçava a ex-companheira foi preso, em flagrante, em Irecê, no momento em que estava exigindo que a vítima abrisse a porta da residência dela. A vítima estava na delegacia de Irecê noticiando os crimes cometidos pelo ex-companheiro, quando ele ligou, reiterando as ameaças. Após orientação dada pelos policiais do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) do município à vítima, o suspeito foi preso nos arredores da casa, na última terça-feira (21).

A mulher relatou que, durante os 30 anos em que ficou casada com o suspeito, sofreu violências física e psicológica. De acordo com as investigações da DT, desde que ela decidiu se separar, o homem passou a fazer ameaças de morte tanto a ela quanto a seus filhos.

A delegada Maria José, da Neam de Irecê, explica que interromper o ciclo de agressões é fundamental, sobretudo nos primeiros atos violentos. "As vítimas não devem esperar que aconteça uma agressão física. Ela pode nos procurar a partir de uma ameaça, um ato de injúria ou de outras violências psicológicas e patrimoniais. A população também deve colaborar e denunciar", afirmou.