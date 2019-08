Homem é socorrido após carro despencar de ribanceira em Periperi

Morador de Periperi, Robson Luis da Silva Carlos, 39 anos, ficou ferido após despencar com o carro, um modelo GM Celta, em uma ribanceira de, aproximadamente, oito metros, na Rua das Pedrinhas, na Estrada Velha de Periperi.

(Foto: Divulgação/Raimundo Aranha)

De acordo com informações do Núclelo de Operações Assistida (NOA), da Transalvador, o acidente ocorreu por volta das 7h desta segunda-feira (26) e a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Samu, o homem teve os primeiros socorros prestado por um médico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que passava pelo local e, em seguida, foi regulado para o Hospital do Subúrbio. Ainda de acordo com o Samu, o estado de saúde da vítima era estável.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

(Foto: Divulgação/Raimundo Aranha)