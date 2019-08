Homem esfaqueia colega e foge com ajuda do irmão da vítima, que não sabia

Um homem identificado como Adriano Nunes da Silva, 33 anos, foi esfaqueado por um conhecido, Alexandre Costa Arcanjo, de idade não informada, após um desentendimento na manhã desta sexta-feira (2) no bairro de Itapuã, em Salvador.

Com ferimentos na região do tórax, cabeça e pescoço, Adriano foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência da unidade de saúde, após acertar a vítima com “vários golpes de facão”, Alexandre encontrou um irmão de Adriano que preferiu não ter seu nome divulgado e pediu carona. Sem informar o que fez, ele pediu ajuda para fugir dizendo que havia feito “uma besteira”.

Sem imaginar que a vítima do agressor era seu próprio irmão, o rapaz ajudou Alexandre, que é conhecido de toda a família, e deu carona para uma rua próxima, não informada. Ele só teve conhecimento que Adriano estava ferido após retornar ao local.

Agressor preso

No HGE, o irmão da vítima disse que voltou à rua onde tinha deixado Alex e, com a ajuda de outros conhecidos, conseguiu “prender” o agressor, que foi contido até a chegada de policiais militares.

As informações do posto policial dão conta de que o crime está registrado como tentativa de homicídio, sem citar, no entanto, o que teria causado o desentendimento entre os homens.

Em nota, a Polícia Militar informou que militares da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) foram chamadados até o local por volta das 8h. Os PMs prenderam e conduziram Alexandre até a Central de Flagrantes, na região da Avenida ACM.

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Civil ainda não retornou o contato.