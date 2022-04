Homem faz live no Instagram após atirar na mulher e ameaçar explodir casa: 'Folgada'

Um homem surpreendeu a internet nesta segunda-feira (18) ao fazer uma transmissão ao vivo - live - no Instagram logo após ter atirado na companheira e tê-la feito refém em Guarujá, no litoral de São Paulo. Diecleyton Farley, de 42 anos, afirmou que cometeu o crime porque a "mulher é folgada".

“Valeu pessoal, obrigado por tudo. Tentei ser o melhor, mas a mulher é folgada, entendeu? Mulher é folgada. Aí Wellington, a sua estava guardada, hein? Tu deu sorte, hein?”, disse o homem.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu após uma discussão entre o casal, quando Farley atirou no braço da esposa, na casa da família, que fica no bairro Vila Zilda, durante a madruga de segunda.

De acordo com o Uol, o homem ainda teria saído à rua e efetuado disparos e depois ateado fogo em uma cadeira de plástico. A Polícia Militar foi acionada e foi até o local, junto a uma equipe do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e do Corpo de Bombeiros. Com a chegadas das autoridades, o homem correu para dentro da casa, que foi cercada.

Resistindo à prisão, o suspeito chegou a atirar nos policiais. Durante o cerco, ele teria dito que se mataria e que explodiria a casa caso os policiais não deixassem o local. As negociações duraram cerca de sete horas até que ele aceitasse se entregar. Farley foi encaminhado à Delegacia Sede de Guarujá.

A vítima foi resgatada logo em seguida e foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento, onde foi atendida e medicada. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher do Guarujá.

Em nota, a prefeitura do Guarujá informou que a paciente está consciente, lúcida e sem risco de morte. Ela foi encaminhada para avaliação cirúrgica no Hospital Santo Amaro. Ao Uol, a filha do casal, de 21 anos, confirmou que a mãe passa bem, apesar do ferimento.