Homem finge ser policial para roubar casa de embaixada dos EUA em Brasília

Um homem fingiu ser policial civil para abordar um casal que estava em uma casa alugada pela Embaixada dos Estados Unidos, no Setor de Mansões Dom Bosco (SMDB), no Lago Sul, em Brasília. O caso ocorreu por volta das 22h dessa segunda-feira (4/4), de acordo com o Metrópoles.

A coluna ‘Na Mira’ apurou que um dos suspeitos foi visto, já dentro do imóvel, por uma jovem de 21 anos. Ela estava com o namorado, um americano também de 21, filho de funcionários da embaixada.

Ao ser questionado sobre o que estava fazendo no local, o suspeito se identificou como policial civil e afirmou que estava apurando um crime. O comparsa do assaltante apareceu segurando uma barra de ferro e começou a questionar onde estava o dinheiro. As vítimas foram levadas para o escritório enquanto a dupla vasculhava a casa.

Sem encontrar objetos de valor, os suspeitos levaram os reféns para uma suíte. Eles passaram a questionar sobre a localização de um suposto cofre e pediram itens de valor.

O jovem mostrou onde estavam guardadas as joias. Mesmo colaborando, o casal foi ameaçado durante toda a ação e teve de permanecer de cabeça baixa. Furiosos, os autores chegaram a falar que, caso não encontrassem nada, levariam o rapaz com eles.

Os assaltantes também chegaram a cogitar invadir a casa da frente, mas desistiram. Eles fugiram com um par de brincos de diamante e R$ 400 em dinheiro.

O caso é investigado como roubo com restrição de liberdade pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). Os criminosos ainda não foram localizados.