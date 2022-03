Homem instala manequim para 'xeretar' vizinhos, que vão à Justiça

Um casal foi forçado a viver com as cortinas fechadas em sua própria casa, na região de Richmond Park, em Londres, na Inglaterra. Isso porque o vizinho instalou um manequim na janela do sótão apontando diretamente para o quarto em que eles dormiam. Rosie e Christopher Taylor-Davies levaram o caso à Justiça.

Acontece que o manequim fica 24 horas por dia na janela do sótão de Simon Cook, de acordo com reportagem do "The Sun". E mesmo sendo apenas um objeto com formato humano, o casal se sentia invadido. Por isso, trocavam de roupa atrás de uma estante, onde não podiam ser vistos.

De início, o manequim era careca. Depois, Simon colocou nele uma peruca, o que piorou a situação. "Não podemos tomar banho ou nos vestir sem sermos esquecidos. É essencialmente como viver na escuridão", lamentou Christopher.

Rosie e Christopher levaram o vizinho "inconveniente" ao Supremo Tribunal, mas perderam a batalha legal pela privacidade. Um magistrado decidiu que Simon não violou a lei.