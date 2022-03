Homem invade agência bancária pelo teto em Brotas

Um homem invadiu uma agência bancária pelo teto, durante a madrugada desta segunda-feira (14), em Brotas. O crime aconteceu por volta das 4h30, na Avenida Dom João VI.

Segundo a Polícia Militar, câmeras de segurança da agência flagraram a ação do bandido. Policiais da 26ª CIPM estiveram no local, fizeram uma varredura dentro do banco, mas ninguém foi encontrado.

O responsável pela segurança foi orientado a registrar a ocorrência na delegacia. No entanto, segundo a Polícia Civil, até o início da manhã, o caso não tinha sido registrado.