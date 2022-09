Homem invade bar, pergunta quem vota no Lula e esfaqueia e mata eleitor no Ceará

Um homem entrou em um bar localizado em Cascavel, no Ceará, esfaqueou e matou um cliente após a vítima se manifestar como eleitor do candidato Lula (PT). O crime aconteceu no sábado, 24. A Polícia Civil do Ceará investiga o crime. A vítima de 39 anos não tinha antecedentes criminais e o suspeito do crime é um homem de 59 anos, com passagens por lesão corporal dolosa.

O POVO apurou, com uma fonte da Segurança Pública, que o criminoso teria chegado transtornado no local e gritado "quem é eleitor do Lula aqui?". A vítima então teria dito disse: "Eu sou!" e, posteriormente, o criminoso desferiu uma facada nas costelas. A pessoa chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Cascavel e que está em diligências para prender o homem, que foi identificado. "Com base nas informações colhidas no local do crime, a motivação estaria relacionada à discussão política. No dia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante atendimento médico. As buscas pelo suspeito seguem", informa a nota.

O nome da vítima não foi divulgado.