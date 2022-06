Homem invade, depreda e furta equipamentos de unidade de saúde em Juazeiro

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Alto da Maravilha, em Juazeiro, no norte da Bahia, foi arrombada no último domingo (5). A unidade é a terceira UBS da cidade invadida por vândalos em uma semana. De acordo com a superintendente de Atenção Básica, Jumara Lopes, o vândalo levou quatro monitores de computadores, liquidificador, jaleco do profissional de saúde, entre outros. Por conta da ocorrência, a UBS está com os atendimentos suspensos nesta segunda-feira (6).

Porém a superintendente ressalta que houve neste caso uma intenção clara de depredação. “Ele não apenas levou equipamentos, mas rasgou com faca as macas, quebrou portas, espalhou documentos, quebrou tabletes e armários”, disse Jumara Lopes. A Polícia Militar foi chamada e já uma equipe já foi realizar o registro da ocorrência. Um vídeo feito por um comunitário mostra a invasão e já foi entregue à polícia.

Na última semana, além da UBS Alto da Maravilha, as UBSs Santo Antônio e Jardim Flórida também foram alvos de ladrões. Todas já tinham sido informatizadas, para melhor atender os pacientes. A Secretaria de Saúde está solicitando uma intensificação na vigilância das unidades junto à Guarda Municipal.