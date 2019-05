Homem invade terreiro e atira em pai de santo na Bahia

Um pai de santo ficou ferido após um homem invadir um terreiro de candomblé e atirar contra ele. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (21), no bairro Cambolo, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o responsável pelo terreiro, conhecido como pai Helinho, era o principal alvo do atirador. Além dele, um outro homem, que não teve seu nome revelado, ficou ferido durante o ataque e possivelmente só foi baleado porque estava próximo ao pai de santo.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime estaria ligada a uma dívida do pai de santo com o atirador, mas não especificou de que tipo. As duas vítimas receberam atendimento médico no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, na própria cidade de Porto Seguro, e foram liberadas em seguida.

O atirador não teve seu nome revelado pela Polícia Civil, que investiga o caso.