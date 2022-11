Homem mata ex-companheira a facadas no bairro de Brotas, em Salvador

Uma mulher, identificada como Daniele Alves de Souza, de 23 anos, morreu após ter sido esfaqueada pelo ex-companheiro, na manhã desta sexta-feira (25), em uma localidade conhecida como Alto do Saldanha, no bairro de Brotas, em Salvador. O suspeito foi encontrado morto no local do crime.

A Polícia Civil informou que o feminicídio de Daniele Alves de Souza está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O crime aconteceu em uma residência localizada no Alto do Saldanha. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), com diversas lesões, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a ocorrência da Polícia Civil, o pai da vítima também foi lesionado ao tentar defender a filha. O autor estava no local do crime acompanhado de policiais militares até o final da tarde desta sexta. No início da noite, a PC informou que o homem cometeu suicídio após ter esfaqueado a vítima.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 13h desta sexta-feira (25), policiais da 26ª Companhia Independente da PM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) com a informação de que uma mulher havia sido atingida por golpes de faca. A corporação informou que o suspeito foi encontrado desacordado dentro da casa e o óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).