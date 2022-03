Homem mata idoso morador de rua a pauladas na Liberdade

O 'morador' de rua Luiz Carlos da Paixão, 75 anos, foi morto a pauladas na Liberdade. Ele dormia quando foi atacado por um rapaz, que reside no bairro. O idoso chegou a ser socorrido para uma unida médica e liberado posteriormente. No entanto, no dia seguindo começou a passar mal e não resistiu. O autor teria sido preso em flagrante.

Luiz Carlos, também conhecido como Chouriça, foi espancando na noite de quarta-feira (16). A maioria dos golpes foi aplicado na cabeça. No dia seguinte, ele deixou um hospital e voltou para a Avenida Monteiro, a que liga a Liberdade com o Largo do Tanque. Lá, passou mal, ao ponto de desmaiar na avenida de tanta dor. Ele foi acolhido por um senhor, que o levou para de dentro de sua casa. No entanto, o morador de rua não resistiu pouco depois das 11h desta quinta-feira (17). "Quando o Samu chegou, não era possível fazer mais nada", relatou um comerciante.

De acordo com a Polícia Civil, Luiz Carlos, vítima de agressão, foi encontrado sem vida dentro de uma casa. "Familiares da vítima serão ouvidos no DHPP, que vai apurar a autoria e motivação do crime", diz a nota. Apesar da PC informar que o autor ainda é procurado , algumas pessoas que residem no local disseram que o criminoso, um rapaz, identificado apenas por Marcos, foi preso no mesmo dia que a vítima morreu.

"Quando a Polícia Militar chegou, ele estava dentro da casa dele com um facão, ameaçando atacar quem se aproximasse. Demorou muito para os policiais dominarem ele e levá-lo daqui", contou uma senhora que reside em uma das casas às margens da avenida.

O autor teria surtado. 'Ele já vinha manifestando alguns sinais de que não andava bem da mente, correndo atrás das pessoas, batendo em outras. Nesse dia, ele pirou de fez, pegou um pedaço de pau e atacou Chouriça. Foram várias cacetadas na cabeça", disse o proprietário de uma lanchonete.

Luiz Carlos dormia, quando foi atacado por volta das 22h de quarta. No entanto, dias antes, a vítima já havia relatado que vinha sendo perseguida pelo seu algoz. "Chouriça não fazia mal a ninguém. Mas não sei o que deu na cabeça, que esse rapaz começou a implicar com ele. Outro dia, Chouriça disse que as coisas dele tinham sumido, algumas roupas e latinhas que catava. Ele deixava tudo arrumado em um canto da avenida, perto de uma praça. Depois foi descoberto que o rapaz tinha pego tudo e jogado fora", relatou o dono de um bar.

O morador de rua era uma pessoa querida na avenida. "Nunca se envolvia em confusão. Ficava tranquilo. Fazia uns bicos lavando carros e comia na maioria das vezes o que as pessoas davam. Como ele era idoso, um vizinho já tinha conseguido os documentos para aposentá-lo, tipo carteira de identidade e outras coisas que não tinha por viver na rua. Mas aí aconteceu essa tragédia", contou ele.