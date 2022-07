Homem morre 3 dias após ser espancado por convidar mulheres para ménage

Um homem de 30 anos morreu depois de ser agredido durante uma briga na frente de uma casa noturna em Avaré, no interior de São Paulo. A confusão generalizada aconteceu na madrugada da segunda (4) e Rodolfo Miranda morreu nesta quinta (7), após ficar três dias na UTI da Santa Casa da cidade. Ele sofreu um traumatismo craniano.

Segundo o G1, Rodolfo foi agredido depois de abordar duas mulheres na frente da casa noturna com um convite para uma relação sexual a três com ele. Depois da abordagem do homem, os três começaram a discutir.

Outras pessoas se aproximaram, se envolvendo na confusão, e partiram para cima de Rodolfo. O padrasto do homem, que estava com ele, tentou proteger Rodolfo, mas levou socos e chutes.

As mulheres abordadas por Rodolfo contaram à polícia que estão recebendo ameaças desde que o episódio aconteceu.

O corpo de Rodolfo será sepultado nesta sexta no Cemitério Municipal de Avaré.