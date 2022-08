Homem morre ao ser atingido por moto aquática em rio de Barreiras

(Foto: Reprodução/Portal do Cerrado)

Um homem morreu depois de ser atingido por uma moto aquática no domingo (31), no Rio Grande, em Barreiras, no oeste baiano. Testemunhas contaram que a vítima estava nadando com uma boia quando foi atropelada pela moto aquática. Ele foi identificado como Ronildo Pereira Gomes, de 45 anos.

O acidente foi por voltadas 16h30 de ontem. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local para retirar o corpo, que estava em ponto de acesso difícil.

O suspeito está sendo procurado pela Polícia Civil. Não há confirmação se ele tinha habilitação náutica necessária para pilotar a moto aquática.

A Marinha do Brasil também apura o caso.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), mas não há informações sobre o enterro.