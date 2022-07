Homem morre após ser espancado por suspeito em surto no oeste da Bahia

Um homem, de 59 anos, foi morto após ser espancado por um suspeito de 27 anos na cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, no último domingo (10). De acordo com a polícia Civil, o agressor tem transtornos psicológicos e teria tido um surto quando cometeu o crime.

Segundo comunicação realizada pelos policiais militares que o conduziram à Delegacia Territorial do Barreiras, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, o suspeito espancou a vítima sem motivo aparente.

A vítima, identificada como Josué José Nogueira, chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Formosa do Rio Preto, mas não resistiu.